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Disroot Calls

Disroot Calls

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: disroot.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Disroot Calls çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Disroot'un Aramalar hizmeti, Jitsi-Meet tarafından desteklenen bir video konferans yazılımıdır. İstediğiniz sayıda partnerle yüksek kalitede görüntülü ve sesli konferanslar yapmanızı sağlar. Ayrıca masaüstünüzün veya yalnızca bazı pencerelerin çağrıdaki diğer katılımcılara aktarılmasına da olanak tanır.

Web Sitesi: disroot.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Disroot Calls ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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