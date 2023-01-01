Disroot Calls

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Disroot'un Aramalar hizmeti, Jitsi-Meet tarafından desteklenen bir video konferans yazılımıdır. İstediğiniz sayıda partnerle yüksek kalitede görüntülü ve sesli konferanslar yapmanızı sağlar. Ayrıca masaüstünüzün veya yalnızca bazı pencerelerin çağrıdaki diğer katılımcılara aktarılmasına da olanak tanır.

Web Sitesi: disroot.org

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