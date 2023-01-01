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Google Meet

Google Meet

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Web Sitesi: meet.google.com

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Google Meet (eski adıyla Hangouts Meet), Google tarafından geliştirilen bir video iletişim hizmetidir. Google Hangouts'un yerini alan iki uygulamadan biri, diğeri ise Google Sohbet'tir. Google, Ekim 2019'da Google Hangouts'u kullanımdan kaldırmaya başlamayı planladı.

Web Sitesi: meet.google.com

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