Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Google Meet (eski adıyla Hangouts Meet), Google tarafından geliştirilen bir video iletişim hizmetidir. Google Hangouts'un yerini alan iki uygulamadan biri, diğeri ise Google Sohbet'tir. Google, Ekim 2019'da Google Hangouts'u kullanımdan kaldırmaya başlamayı planladı.

Web Sitesi: meet.google.com

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