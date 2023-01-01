Google Vault

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kuruluşunuzun saklama ve e-Keşif ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla verileri saklamak, muhafazaya almak, aramak ve dışa aktarmak için Apps Kasası'nı kullanın. Apps Kasası şunları destekler: - Gmail mesajları - Geçmişin açık olduğu klasik Hangouts'taki sohbetler ve kayıtlı Google Talk sohbetleri - Google Toplulukları - Google Drive'daki dosyalar - Google Sohbet'te geçmişe kayıt açık olan görüşmeler. - Google Meet'teki kayıtlar

Web Sitesi: google.com

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