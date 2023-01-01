WebCatalog

Google Admin

Google Admin

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: admin.google.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Admin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Google Admin, Google Cloud hesabınızı hareket halindeyken yönetmenize olanak tanır. Kullanıcıları ve grupları ekleyip yönetin, destek ekibiyle iletişime geçin ve kuruluşunuzun denetim günlüklerini görüntüleyin.

Web Sitesi: admin.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Admin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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