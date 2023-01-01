WebCatalog
Google Merchant Center

Google Merchant Center

google.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Merchant Center çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha fazla müşteriye ulaşın ve ürünlerinizi Google'da ücretsiz olarak sergileyin. İnsanlar günde bir milyardan fazla kez Google'dan alışveriş yapıyor. Merchant Center hesabıyla ürün tekliflerinizi Google'a ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Müşteriler Google Arama, Haritalar, YouTube ve daha fazlasında sizinkine benzer ürünleri aradığında listelemeleriniz görünebilir.

Web Sitesi: google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Merchant Center ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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