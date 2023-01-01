Google Merchant Center

Daha fazla müşteriye ulaşın ve ürünlerinizi Google'da ücretsiz olarak sergileyin. İnsanlar günde bir milyardan fazla kez Google'dan alışveriş yapıyor. Merchant Center hesabıyla ürün tekliflerinizi Google'a ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Müşteriler Google Arama, Haritalar, YouTube ve daha fazlasında sizinkine benzer ürünleri aradığında listelemeleriniz görünebilir.

Web Sitesi: google.com

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