Google Photos

Google Fotoğraflar, Google tarafından geliştirilen bir fotoğraf paylaşım ve depolama hizmetidir. Mayıs 2015'te duyuruldu ve şirketin eski sosyal ağı olan Google+'dan ayrıldı. Google Fotoğraflar, kullanıcılara 16 megapiksele kadar fotoğraflar ve 1080p çözünürlüğe kadar videolar için ücretsiz, sınırsız depolama alanı sağlar. Hizmet, çeşitli görsel özellikleri ve konuları tanımlayarak fotoğrafları otomatik olarak analiz eder. Kullanıcılar, üç ana kategoriden sonuçlar döndüren hizmetle fotoğraflarda her şeyi arayabilir: Kişiler, Yerler ve Nesneler. Google Fotoğraflar'ın bilgisayar görüşü, yüzleri (yalnızca insanların değil, aynı zamanda evcil hayvanların yüzlerini de) tanır ve benzer olanları bir arada gruplandırır (bu özellik, gizlilik yasaları nedeniyle yalnızca belirli ülkelerde mevcuttur); coğrafi yerler (Eyfel Kulesi gibi); ve doğum günleri, binalar, hayvanlar, yiyecekler ve daha fazlasını içeren konu. Fotoğraflar hizmetindeki farklı makine öğrenimi biçimleri, fotoğraf içeriklerinin tanınmasına, otomatik olarak albümler oluşturulmasına, benzer fotoğrafların hızlı videolara dönüştürülmesine, önemli zamanlarda geçmiş anıların yüzeye çıkarılmasına ve fotoğraf ve videoların kalitesinin iyileştirilmesine olanak tanır. Mayıs 2017'de Google, Google Fotoğraflar'da, fotoğraflar için hatırlatıcılar ve önerilen paylaşımlar, iki kullanıcı arasında paylaşılan fotoğraf kitaplıkları ve fiziksel albümler de dahil olmak üzere çeşitli güncellemeler duyurdu; Fotoğraflar otomatik olarak yüze, konuma, geziye veya diğer ayrımlara göre koleksiyonlar öneriyordu. Google Fotoğraflar, fotoğraflar gönderildiğinde veya Google terimleriyle 'Paylaşıldığında' yedek görevi görür. Bu, fotoğraflar sosyal medya veya diğer platformlar veya uygulamalar arasında paylaşıldığında yaygın olarak kullanılan bir yedekleme aracıdır. Google Fotoğraflar, 2015 yılında Google+'dan ayrılmasının ardından büyük beğeni topladı. İncelemeciler, güncellenen Fotoğraflar hizmetini tanıma teknolojisi, arama, uygulamalar ve yükleme süreleri nedeniyle beğendi. Bununla birlikte, Google'ın bu hizmeti oluşturma motivasyonunun yanı sıra hükümetlerle olan ilişkisi ve Google'ın bir kullanıcının tüm fotoğraf geçmişinin tamamını teslim etmesini gerektiren olası yasalar da dahil olmak üzere gizlilik endişeleri dile getirildi. Google Fotoğraflar'ın kullanıcılar tarafından güçlü bir şekilde benimsendiği görüldü. Beş ay sonra 100 milyon, bir yıl sonra 200 milyon ve Mayıs 2017 itibarıyla 500 milyon kullanıcıya ulaştı. Google, hizmete her gün 1,2 milyardan fazla fotoğrafın yüklendiğini ve yüklenen tüm içeriğin genel toplamının 13,7'nin üzerinde olduğunu duyurdu. petabayt depolama alanı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2017'nin sonunda İnternet Arşivinin tamamı neredeyse 40 petabayt tutuyordu. 2019'da Google Fotoğraflar 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştı.

Web Sitesi: google.com

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