Disroot Cloud

Verileriniz kontrolünüz altında! Dosyaları, takvimleri, kişileri ve daha fazlasını işbirliği yapın, senkronize edin ve paylaşın. Disroot'un Bulut hizmeti Nextcloud tarafından desteklenmektedir. Dosyalarınızı çevrimiçi olarak barındırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır ve takvim paylaşımı, kişi yönetimi, video görüşmeleri ve çok daha fazlası gibi çeşitli çevrimiçi işlevlere sahip olmanıza olanak tanır. Nextcloud, her türlü işletim sistemiyle uyumlu standartlara dayalı güvenli, emniyetli ve uyumlu paylaşım çözümü sunar. En önemlisi, tüm verileriniz şifrelenmiş bulut örneğimizde saklanır! Bu, sizin tarafınızdan açıkça izin verilmediği sürece hiç kimsenin dosyalarınızın içeriğini göremeyeceği anlamına gelir. Sistem yöneticileri bile.

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