WebCatalog
Disroot Cloud

Disroot Cloud

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: disroot.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Disroot Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Verileriniz kontrolünüz altında! Dosyaları, takvimleri, kişileri ve daha fazlasını işbirliği yapın, senkronize edin ve paylaşın. Disroot'un Bulut hizmeti Nextcloud tarafından desteklenmektedir. Dosyalarınızı çevrimiçi olarak barındırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır ve takvim paylaşımı, kişi yönetimi, video görüşmeleri ve çok daha fazlası gibi çeşitli çevrimiçi işlevlere sahip olmanıza olanak tanır. Nextcloud, her türlü işletim sistemiyle uyumlu standartlara dayalı güvenli, emniyetli ve uyumlu paylaşım çözümü sunar. En önemlisi, tüm verileriniz şifrelenmiş bulut örneğimizde saklanır! Bu, sizin tarafınızdan açıkça izin verilmediği sürece hiç kimsenin dosyalarınızın içeriğini göremeyeceği anlamına gelir. Sistem yöneticileri bile.

Web Sitesi: disroot.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Disroot Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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