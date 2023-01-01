WebCatalog
AstroPrint

AstroPrint

astroprint.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AstroPrint çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Cloud 3D Printing OS İşletim Sistemi: 3D dosyalarınızı bulutta saklayın, Baskılarınızı her yerden izleyin, Herhangi bir cihazla çevrimiçi dilimleyin, en iyi OctoPrint eklentisi Cura 3'ü destekler

Web Sitesi: astroprint.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AstroPrint ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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