WebCatalog
Babel Street

Babel Street

babelstreet.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Babel Street çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gerçek zamanlı kararlar için dünyanın önde gelen yapay zeka destekli veriden bilgiye platformu olan Babel Street ile görev açısından kritik içgörülerin kilidini açın. Bugün bir demo alın!

Web Sitesi: babelstreet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Babel Street ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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