WebCatalog
Brainleaf

Brainleaf

app.brainleaf.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Brainleaf çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

BrainLeaf, tasarımcıların ve geliştiricilerin projelerinin kapsamını hızlı ve doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur. Proje özellikleri önceden oluşturulmuş liste özellikleri listemizden alınabilir veya manuel olarak oluşturulabilir. Saatler ve fiyatlandırma, tüm paydaşların ve kaynakların projenin gerçek kapsamını anlamasını sağlayacak şekilde ayrıntılı bir düzeyde eklenir. Bu sistem, ekiplerin doğru tahminler yapmasına ve müşteri beklentilerini daha iyi yönetmesine olanak tanır.

Web Sitesi: brainleaf.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brainleaf ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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