BrainLeaf, tasarımcıların ve geliştiricilerin projelerinin kapsamını hızlı ve doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur. Proje özellikleri önceden oluşturulmuş liste özellikleri listemizden alınabilir veya manuel olarak oluşturulabilir. Saatler ve fiyatlandırma, tüm paydaşların ve kaynakların projenin gerçek kapsamını anlamasını sağlayacak şekilde ayrıntılı bir düzeyde eklenir. Bu sistem, ekiplerin doğru tahminler yapmasına ve müşteri beklentilerini daha iyi yönetmesine olanak tanır.

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