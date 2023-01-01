9TEAMS olarak ERP ekiplerinin uygulamalarının zirvesinde kalmalarına yardımcı oluyoruz. "Son teknoloji ürünü bulut çözümümüz", büyük ve karma ekiplerin çalışmaları organize etmesine ve ilgili tüm paydaşların katılımına olanak sağlar. Bu son derece ölçeklenebilir platform, hizalama ve takibi kolaylaştırır. Tüm paydaşları, bilgileri, görevleri, konuları, istekleri ve senaryoları bir araya getirir. Teknolojiye meraklı olsun ya da olmasın, dahili ya da harici; Zamandan tasarruf edin, uyumluluğu gösterin ve işleri halledin! Kısa sürede çalışır duruma gelirsiniz.

Web Sitesi: 9teams.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 9teams ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.