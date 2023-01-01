WebCatalog
9teams

9teams

app.9teams.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 9teams çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

9TEAMS olarak ERP ekiplerinin uygulamalarının zirvesinde kalmalarına yardımcı oluyoruz. "Son teknoloji ürünü bulut çözümümüz", büyük ve karma ekiplerin çalışmaları organize etmesine ve ilgili tüm paydaşların katılımına olanak sağlar. Bu son derece ölçeklenebilir platform, hizalama ve takibi kolaylaştırır. Tüm paydaşları, bilgileri, görevleri, konuları, istekleri ve senaryoları bir araya getirir. Teknolojiye meraklı olsun ya da olmasın, dahili ya da harici; Zamandan tasarruf edin, uyumluluğu gösterin ve işleri halledin! Kısa sürede çalışır duruma gelirsiniz.

Web Sitesi: 9teams.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 9teams ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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