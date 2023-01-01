WebCatalog
TallyFox

TallyFox

ec.tallyfox.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TallyFox çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TallyFox'un Tallium bilgi yönetimi çözümü, bilgiyi hızlı bir şekilde bulmak için içeriği düzenler. Tescilli algoritmamız SmartMatchPro, her kişiye uzmanlıklarına, ilgi alanlarına ve eylemlerine göre gerçek zamanlı olarak ilgili uzmanları ve içeriği önerir. Son derece yapılandırılabilir olan Tallium, bilgi ve içerik yönetimi ile iç ve dış destek dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları için çok uygundur.

Web Sitesi: tallyfox.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TallyFox ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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