TallyFox'un Tallium bilgi yönetimi çözümü, bilgiyi hızlı bir şekilde bulmak için içeriği düzenler. Tescilli algoritmamız SmartMatchPro, her kişiye uzmanlıklarına, ilgi alanlarına ve eylemlerine göre gerçek zamanlı olarak ilgili uzmanları ve içeriği önerir. Son derece yapılandırılabilir olan Tallium, bilgi ve içerik yönetimi ile iç ve dış destek dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları için çok uygundur.

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