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Toutiao veya Jinri Toutiao, Pekin merkezli ByteDance şirketinin temel ürünü olan bir Çin haber ve bilgi içeriği platformudur. Şirketin algoritma modelleri, içeriğin özelliklerini, kullanıcıları ve kullanıcıların içerikle etkileşimini analiz ederek, her kullanıcı için özel bir içerik akışı listesi oluşturur.

Web Sitesi: toutiao.com

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