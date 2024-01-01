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Dazzlink

Dazzlink

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: dazzl.ink

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Dazzlink çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dazzlink, kullanıcının içeriği/materyali tek bir bağlantıda birleştirmesine olanak tanıyan bir bağlantı yönetimi çözümüdür. Kullanıcılar sosyal medya bağlantılarını listeleyebilir, bir medya kiti oluşturabilir veya özel sayfalara gerekli bilgileri ekleyebilir. Kullanıcılar ayrıca sosyal simgeler, küçük resimler, video önizlemeleri vb. ekleyebilir ve hesap başına birbirine bağlanabilecek birden fazla sayfa tutabilir.

Kategoriler:

Productivity
Diğer Sosyal Medya Yazılımları

Web Sitesi: dazzl.ink

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dazzlink ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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predis.ai

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Bio Link

bio.link

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Submagic

submagic.co

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smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

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LinkerFit

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Rebrandly

rebrandly.com

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zubbit.io

zubbit.io

TITANPush

TITANPush

titanpush.com

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