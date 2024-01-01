Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dazzlink, kullanıcının içeriği/materyali tek bir bağlantıda birleştirmesine olanak tanıyan bir bağlantı yönetimi çözümüdür. Kullanıcılar sosyal medya bağlantılarını listeleyebilir, bir medya kiti oluşturabilir veya özel sayfalara gerekli bilgileri ekleyebilir. Kullanıcılar ayrıca sosyal simgeler, küçük resimler, video önizlemeleri vb. ekleyebilir ve hesap başına birbirine bağlanabilecek birden fazla sayfa tutabilir.

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Web Sitesi: dazzl.ink

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