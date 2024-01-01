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y.gy

y.gy

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Web Sitesi: app.y.gy

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde y.gy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Create short and unforgettable links that increase conversions Turn long and complicated links into short and memorable links that you can use in emails, social media, and more. * Use y.gy or your own custom domain. We offer the option to use your own custom short link or y.gy short-link. * Customize your link with a custom ending Links can be customized with a custom suffix, such as y.gy/your-ending or your-short-link/your-ending. * Use y.gy API Create links programmatically via y.gy simple API.

Kategoriler:

Business
URL Kısaltıcı

Web Sitesi: app.y.gy

Yasal Uyarı: WebCatalog, y.gy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Bitly

Bitly

bitly.com

Beacons

Beacons

beacons.ai

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

Pixel

Pixel

pxl.to

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

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T2M URL Shortener

T2M URL Shortener

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Foxly

Foxly

foxlyme.com

T.LY

T.LY

t.ly

Tiny.ie

Tiny.ie

tiny.ie

S.id

S.id

home.s.id

zubbit.io

zubbit.io

zubbit.io

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

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