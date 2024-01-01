Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Create short and unforgettable links that increase conversions Turn long and complicated links into short and memorable links that you can use in emails, social media, and more. * Use y.gy or your own custom domain. We offer the option to use your own custom short link or y.gy short-link. * Customize your link with a custom ending Links can be customized with a custom suffix, such as y.gy/your-ending or your-short-link/your-ending. * Use y.gy API Create links programmatically via y.gy simple API.

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