Alternatifler - y.gy

Pinggy

pinggy.io

Pinggy, web sitenizi veya uygulamanızı kolayca paylaşmak için localhost'a güvenli tüneller sağlar. Güvenlik duvarlarının ve NAT'ların arkasında olsa bile Mac'inize / PC'nize HTTP, TCP veya TLS tünelleri oluşturun. Web sitelerinizi veya uygulamalarınızı barındırmak için bir bulut veya sunucu yapıland...