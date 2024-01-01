Alternatifler - y.gy
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR Code Scanner en hızlı ve en kullanıcı dostu web uygulamasıdır.
Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
QR.io
qr.io
Renk, şekil ve logoya sahip, tamamen özelleştirilmiş QR Kodları oluşturun ve QR Kodlarınızı kaç kişinin, nereden ve hangi tarihte taradığını takip edin.
Beacons
beacons.ai
Beacons, biyografi web sitesinde hayranlarınızın seveceği bir bağlantı oluşturmanın en kolay yoludur ve ücretsizdir!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com, hantal bağlantılarınızı daha yönetilebilir ve kullanışlı URL'lere kısaltan orijinal URL kısaltıcıdır.
BL.INK
bl.ink
Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.
Rebrandly
rebrandly.com
Özel alan adlarına sahip URL Kısaltıcı. Sektör lideri bağlantı yönetimi platformuyla URL'leri kısaltın, markalayın ve takip edin. Denemesi bedava. API, Kısa URL, Özel Etki Alanları.
OneLinkBio
onelinkbio.com
Instagram ve TikTok Bağlantılarınızdan en iyi şekilde yararlanın. Kısa bağlantılar, benzersiz OneLinkBio sayfaları oluşturun ve ziyaretçilerinizin doğru istatistiklerini alın.
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe, paylaştığınız her bağlantıda yeniden hedefleme pikselleri içeren bir URL kısaltıcıdır. Güçlü markalı bağlantılar oluşturun ve %34'e kadar daha fazla tıklama alın.
Pixel
pxl.to
Pixel, bağlantılarını güçlü pazarlama araçlarına dönüştürerek işletmelerin parlamasına yardımcı olur.
QR Code AI
qrcode-ai.com
Benzersiz ve Sanatsal QR Kodlarının Çevrimiçi Oluşturucusu QR Kodlarınızı Yapay Zeka Başyapıtına Dönüştürün Marka Pazarlamanızı Dönüştürün
UTM.io
web.utm.io
UTM.io, UTM'lerinizi ekibinizle oluşturmanın, paylaşmanın ve senkronize etmenin en iyi yoludur. Dağınık e-tablolar kullanmayı bırakın ve analizlerinizde iyi kampanya verileri elde edin.
Dub
dub.co
Açık Kaynak Bitly Alternatifi. Dub, yerleşik analizler ve ücretsiz özel alan adları içeren açık kaynaklı bir bağlantı kısaltıcıdır.
Barcode.so
barcode.so
Normal QRCode'lar sıkıcıdır. Hedef kitlenizin bunları taramaya istekli olmasını sağlayan, AI tarafından oluşturulan güzel QRCode'lar. Aralarından seçim yapabileceğiniz veya yalnızca kendi tarzınızı kullanabileceğiniz 25+ Stil
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny, Markalı Kısa Bağlantılarınızla Her Etkileşimi Oluşturmanıza, İzlemenize ve Analiz Etmenize Yardımcı Olur. Küçük Özellikler: * Bağlantı Kısaltma * Markalı Alan Adı * Özel Kısa Bağlantı * Gerçek Zamanlı Analiz * Bağlantı Değişikliği * Coğrafi Bağlantı * Pikselin Yeniden Hedeflenmesi * Derin Ver...
Onelink.to
onelink.to
Onelink.to ile uygulama indirme işlemlerini tüm uygulama mağazalarına basitleştirin
cutt.ly
cutt.ly
Kısa bağlantılarınız üzerinde tam kontrol elde edin Tam URL Kısaltıcı platformu, Bağlantı Yönetimi, Bağlantı Analizi, Derin bağlantılar, QR Kod Oluşturucu ve Bio'daki Bağlantı. Bağlantılarınızı zahmetsizce kısaltın, markalayın, yönetin, takip edin ve paylaşın.
GoLinks
golinks.io
Ekipler tarafından paylaşılan sezgisel, güvenli go bağlantıları. GoLinks®, go/links adı verilen unutulmaz kısa bağlantılarla ekiplerin bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olarak üretkenliği artırır.
Incises
incises.com
Hepsi Bir Arada Bağlantı aracı - Incises.com. Herhangi bir sayfaya Harekete Geçirici Mesaj Eklemek için birinci sınıf bağlantı aracı, Bio bağlantısı, tek bağlantıda Çoklu Cihaz/Coğrafi hedefleme ve Url Kısaltıcı.
Upslash
upslash.io
Git bağlantıları adı verilen, hatırlanması kolay kısa bağlantılarla ekiplerin bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olun.
QRStuff
qrstuff.com
Ücretsiz QR Kod Oluşturucu ve çevrimiçi QR kod oluşturucu. Kayıt olmanıza gerek yok. Bir web sitesi URL'si PDF, Resim, Katılım Takibi, YouTube videosu, Google Haritalar konumu, facebook, iletişim bilgileri veya 27 QR kod türünden herhangi biri için sınırsız, süresi dolmayan ücretsiz QR kodları oluşt...
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER, ProductHunt'ta en yenilikçi ürün ödülüne layık görülen, dünyanın en gelişmiş çevrimiçi QR kod oluşturucusudur. 147 ülkede 850.000'den fazla markanın güvenini taşıyor. Bunlar arasında: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Otelleri ...
Tapper
tapper.ai
Tapper, modern pazarlama ekiplerine her kampanya için akıllı bir bağlantı sağlar. Marka bağlantıları, yönlendirme, yeniden hedefleme, derin bağlantı, A/B testi kitleleri ve kampanyalarınızın platformlar ve kanallar arasındaki performansını hassas bir şekilde ölçün.
Autonix
autonix.io
QR Kodları her yerdedir ve Autonix ile son derece değerlidirler. Ajansları, pazar yerlerini, perakende satışları, sağlık hizmetlerini, devleti ve daha fazlasını hedefleyen Autonix, büyük ve küçük kuruluşlara hitap eden güçlü bir QR Kod izleme çözümüdür.
T.LY
t.ly
T.LY, kısa URL'leri takip etmeye, markalamaya ve paylaşmaya yönelik Dünyanın En Kısa Bağlantı Kısaltma hizmetidir.
QRfy
qrfy.com
Kendi QR kodlarınızı oluşturun ve işinizi veya fikrinizi geliştirin. QR kodlarınızı kolayca oluşturun, yönetin ve istatistiksel olarak takip edin.
RetargetKit
retargetkit.com
Tıklamalarınızı ve dönüşüm oranlarınızı takip edin, potansiyel müşterilerinizi toplayın, hepsi bir arada platformda birkaç tıklamayla bağlı kuruluş ürünleriniz için web sayfaları oluşturun.
Leaf.page
leaf.page
Profesyonel Hayatınız için bir sayfa
Veshort
veshort.com
Veshort, müşterilerinize verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olmak için güçlü pazarlama araçlarıyla oluşturulmuş bir URL kısaltıcıdır. Hepsi bir arada platformumuzla, pazarlama kampanyanıza başlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink, biyo oluşturucuda akıllı biyo bağlantı sayfaları oluşturmak için kullanılan bir bağlantıdır. Sosyal medya bağlantılarınız için akıllı biyografi sayfaları oluşturun. Tapbiolink, tüm önemli bağlantılarınızı ve öğelerinizi tek bir yerde birleştirmek için biyografi sayfalarında bağlantı oluş...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic, gelişmiş özelleştirme özellikleri sağlayan, kullanımı kolay ve izlenebilir bir QR kod oluşturucudur. Bu araçla tamamen kişiselleştirilmiş bir QR kodu oluşturmak, kodu taramak kadar basittir. QR Code Dynamic, farklı kullanım senaryolarına göre oluşturulmuş 13 farklı kod türü sayesind...
ME-QR
me-qr.com
ME-QR, çeşitli amaçlar için QR kodları oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanıyan ücretsiz bir QR kod oluşturucudur. İşte bizi öne çıkaran şeyler: • Ücretsiz ve Özelleştirilebilir: Web siteleri, metinler, vCard'lar, e-postalar ve daha fazlası için QR kodları oluşturun. Markanıza veya etkinliği...
L2QR
l2qr.com
L2QR, çevrimdışı ve çevrimiçi deneyimler arasındaki boşluğu doldurur. Müşterilerin hedef kitlesi, QR kodlarını tarayarak dijital içeriğe, web sitelerine, sosyal medya profillerine, ürün bilgilerine, promosyonlara veya diğer çevrimiçi kaynaklara sorunsuz bir şekilde erişebilir. Bu entegrasyon, işletm...
Keyri
keyri.com
Keyri, müşterilere basit ve güvenli bir parolasız MFA biçimi sunan lider bir kimlik doğrulama şirketidir. Platformumuz, her girişi, hesap güvenliğini güçlendirirken kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlayan tek adımlı biyometri tabanlı bir sürece dönüştürür. Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla giriş...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link, GS1 dijital bağlantı QR kodlarını geniş ölçekte oluşturmaya ve yönetmeye yönelik platformunuzdur. Yalnızca bir GTIN ile ürünlerinizi internete taşıyın, Akıllı Sayfalarla uyumluluğu basitleştirin ve alışveriş yapanlarla satın alma öncesinde ve sonrasında daha iyi etkileşim kurun.
Ringpin
ringpin.com
Ringpin, uzaktan satış için en kolay araçtır. Siteniz veya işletmeniz için tüm iletişim kanallarını hızlı bir şekilde etkinleştirmek için ön uç widget'ına sahip çok kanallı bir iletişim merkezidir.
QR Code KIT
qrcodekit.com
Eskiden uQR.me olarak bilinen QR Code KIT, en köklü dinamik QR kod oluşturucudur ve tüm QR ihtiyaçları için hepsi bir arada bir çözümdür.
Digiphy
digiphy.it
Digiphy bağlamsal pazarlamayı yeniden tanımlıyor. Digiphy, markaları doğrudan müşterilere bağlayarak, herhangi bir fiziksel ürün ve müşteri temas noktasından bağlamsal olarak ilgili anlarda dinamik dijital deneyimler oluşturur ve sunar. Esnek, self-servis çözümümüz, marka hikaye anlatımını geliştiri...
JoyQR
joyqr.com
Platformumuz, özel QR kodu oluşturma ve büyüleyici biyo bağlantı sayfaları sunarak hedef kitlenizle bağlantı kurma şeklinizde devrim yaratıyor. Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için özel olarak tasarlanmış kapsamlı analizlerimizle bir içgörü dünyasına dalın. Kesintisiz etkileşimin keyfini yaşa...
Blinq.me
blinq.me
Blinq, profesyonellerin bağlantı kurma ve iletişim bilgilerini paylaşma biçiminde devrim yaratan yenilikçi bir platformdur. Dünyanın 1 numaralı dijital kartvizit sağlayıcısı olan Blinq, geleneksel kağıt kartlara kusursuz, çevre dostu bir alternatif sunuyor. Blinq ile kullanıcılar yalnızca iletişim b...
AIQrArt
aiqrart.co
Sanatın teknolojiyle kusursuz bir şekilde harmanlandığı AIQrArt'ın dönüştürücü dünyasını keşfedin. Çarpıcı, Yapay Zeka ile Oluşturulan QR Sanatı ile markanızın varlığını güçlendirin, yalnızca görülmesini değil aynı zamanda hatırlanmasını da sağlayın. AIQrArt, sanatsal yetenekle aşılanmış benzersiz v...
GoCodes
gocodes.com
Artık eksik alet yok! Dayanıklı etiketler, bulut yazılımı, tarayıcı uygulamaları ve GPS izlemeyi içeren kullanımı kolay çözümümüzle ekipmanınızı takip edin. Sektördeki müşteriler için özel olarak tasarlanan toplam çözümümüz, hareket halindeyken akıllı telefonunuzu kullanarak gözetim zincirini yönete...
QRPlus
qrplus.com.br
QRPlus ile hiçbir sınırlamanız yoktur. Burada oluşturulan tüm QR Kodları sonsuza kadar çalışır, süreleri dolmaz ve webdeki diğer oluşturucular gibi okuma sınırlamaları yoktur. Oluşturulan QR Kodları statik olduğundan her zaman aynı okuma sonucuna sahip olursunuz. Emin olabilirsiniz! Burada oluşturul...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ÇÖZDÜĞÜMÜZ SORUN Yanlış pazarlama raporlaması, ABD pazarlama bütçelerinde her yıl 50 Milyar dolarlık bir delik açmaktadır. Campaigntrackly, doğru öngörüleri ve veriye dayalı kararları yönlendiren kampanya meta verilerini ve izleme bağlantılarını standartlaştırmayı her zamankinden daha kolay hale get...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER kodsuz bir çevrimiçi menü yazılımıdır. QR kod menü çözümü, işletmenizin günlük operasyonlarını iyileştirmek için tasarlanmıştır. Misafirlerinizin tek yapması gereken QR kodunu tarayıp siparişlerini vermek ve mobil cihazlarıyla ödeme yapmak. Mobil cihazlar için optimize edilmiş çevrimiçi m...
Scanova
scanova.io
Scanova, işletmelerin tanıtım amaçlı ve operasyonel kullanım durumları için QR Kodlarını oluşturmasına, tasarlamasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan lider bir çevrimiçi SaaS aracıdır. Farklı sektörlerdeki ve şirket büyüklüklerindeki pazarlamacılar ve işletmeler, uçtan uca yüksek performans...
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
İşletme ve pazarlama için 1 Numaralı QR Kod Oluşturucu. Web Siteleri, Sosyal Medya, Uygulamalar, Dijital kartvizitler, Formlar, URL, vCard, Facebook, Instagram, YouTube ve daha fazlası için logo, gelişmiş analiz, toplu yükleme, API'ler ve şekiller içeren QR Kodları oluşturun ve yönetin. Yüzlerce öze...
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (eski adıyla Beaconstac) New York, NY merkezlidir ve 25.000'den fazla global markanın QR Code girişimlerini ölçeklenebilir tek bir platformda birleştirmesine yardımcı olur. Bu onlara QR Kodu öngörülerini daha geniş bir mobil pazarlama stratejisine bağlama gücü veriyor. 40'tan fazla ülkede mü...
Linkly
linklyhq.com
Linkly, herhangi bir bağlantıyı bir izleme bağlantısına eklemenizi sağlar. Linkly, bağlantı izlemeyi ve yönlendirmeyi kolaylaştırır. Yönlendirmeler, yeniden hedefleme ve daha fazlasıyla basit, güzel ve markalı tasarımlar oluşturun. Yeniden hedefleme pikselleri, dönüşüm izleme, özel alanlar, konuma ...
Urless
urless.com
Urless, uzun bir bağlantıyı daha yönetilebilir ve kullanışlı URL'lere indirgeyen, markanızı büyütmenize ve korumanıza yardımcı olacak güçlü araçlarla oluşturulan bir hizmettir. Açılış sayfalarını, dijital kartvizitleri ve daha fazlasını takip etmek, oluşturmak için analizlere sahip QR Kod Oluşturucu...
Trotto
trot.to
Trotto, anında ve sezgisel olarak verilerinizdir. Ekip kaynaklarına söyleyebildiğiniz kadar hızlı erişin, arayın ve paylaşın. Trotto, çalışanların git bağlantılarını kullanmasına olanak tanır; Herhangi bir URL'yi akılda kalıcı bir anahtar kelimeyle (go/HR veya go/code) kısaltın. Eski yer imlerinize...
tomly.io
tomly.io
Tomly.io, Yeni Nesil Otantik Markalı Kısa Bağlantılardır. Marka kimliğinizi tanımlamak, etkileşimi artırmak ve tıklama oranlarını artırmak için benzersiz, anlamlı kısa bağlantılar oluşturun. Müşterilerinize işletmenizin URL'yi paylaştığını bildirin ve daha iyi ve gelişmiş etkileşim için paylaştığı...
Spotlesslink
spotlesslink.com
Kısaltma, hedefleme ve izlemeye yönelik gelişmiş özelliklerle bağlantılarınızın kontrolünü elinizde tutun. * Kısa bağlantılarınızı markalamak, takip etmek ve paylaşmak için eksiksiz bağlantı yönetimi platformu. * Ayrıntılı istatistiklerimizle hedef kitlenizi tanıyın ve bağlantılarınızın performansı...
shotcut.in
shotcut.in
Shotcut.in bireyleri, işletmeleri ve etki sahibi kişileri çevrimiçi varlıklarını optimize etmeye teşvik eden dinamik ve yenilikçi bir çevrimiçi platformdur. Son teknoloji çözümlerimiz arasında bağlantı kısaltma, biyografi sayfaları ve QR kodu oluşturma yer alır ve bunların tümü dijital pazarlama çal...
RedirHub
redirhub.com
RedirHub, bireyler ve işletmeler için web sitesi yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Yenilikçi araçlarımız URL'leri yönlendirmeyi, web sitesi trafiğini izlemeyi ve alan adlarını yönetmeyi kolaylaştırır. İster girişimci, ister pazarlamacı veya web geliştirici olun, RedirHub çevrimiçi ortamda ba...
Pinggy
pinggy.io
Pinggy, web sitenizi veya uygulamanızı kolayca paylaşmak için localhost'a güvenli tüneller sağlar. Güvenlik duvarlarının ve NAT'ların arkasında olsa bile Mac'inize / PC'nize HTTP, TCP veya TLS tünelleri oluşturun. Web sitelerinizi veya uygulamalarınızı barındırmak için bir bulut veya sunucu yapıland...
LinkerFit
linkerfit.me
Bir dizi güçlü özellik sunan çok yönlü bir bağlantı kısaltıcı. Uzun URL'leri kısa ve öz, paylaşılabilir bağlantılara hızla kısaltmanıza olanak tanır. Ek olarak, QR kodları oluşturmaya yönelik işlevsellik sağlayarak kullanıcıların akıllı telefonlarını kullanarak içeriğinize erişmesini kolaylaştırır. ...
Katana Run
katana.run
Katana.Run, uzun bağlantıları kısa ve paylaşılabilir URL'lere dönüştürme sürecini basitleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış bir dijital URL kısaltıcı platformdur. Yetenekleri, temel bağlantı kısaltmanın ötesine geçerek bağlantı özelleştirme, entegre bağlantı kitaplığı ve önceden kısaltılmış ...