WebCatalog
Kahana

Kahana

kahana.co

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kahana çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Uzmanlığınızdan para kazanın. Eşsiz bir bilgiye sahipsiniz. Kahana, hızlı bir şekilde para kazanmanıza yardımcı olacak bir platformdur. Ortalama bir kişinin internetten para kazanması 6,5 ay sürer; Kahana ile ilk 1 dolarınızı kazanırsınız ve sürekli gelirinizi 10 kat daha hızlı elde edersiniz.

Web Sitesi: kahana.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kahana ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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