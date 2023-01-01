WebCatalog
JayDee

JayDee

jaydeeai.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde JayDee çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka ile iş ilanlarını 10 kat daha hızlı yazın. İş ilanlarınızı hızlı ve verimli bir şekilde yazmak için JayDee'yi kullanın. Ona işinizden bahsedin ve birkaç dakika içinde benzersiz bir reklamınız olsun.

Web Sitesi: jaydeeai.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, JayDee ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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