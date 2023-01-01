WebCatalog

Mazrica

Mazrica

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Web Sitesi: product-senses.mazrica.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mazrica çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Organizasyon bilgisini kullanan bir satış destek aracı. Genel olarak SFA CRM olarak adlandırılan müşteri yönetimi ve vaka yönetimi gibi yönetim fonksiyonlarına ek olarak Senses, birikmiş satış bilgilerine dayanarak AI algoritmasından başarı / başarısızlık vakalarını analiz etme fonksiyonuna sahiptir.

Web Sitesi: product-senses.mazrica.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mazrica ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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