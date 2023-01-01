Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Organizasyon bilgisini kullanan bir satış destek aracı. Genel olarak SFA CRM olarak adlandırılan müşteri yönetimi ve vaka yönetimi gibi yönetim fonksiyonlarına ek olarak Senses, birikmiş satış bilgilerine dayanarak AI algoritmasından başarı / başarısızlık vakalarını analiz etme fonksiyonuna sahiptir.

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