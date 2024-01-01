Inbenta

Inbenta

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Web Sitesi: inbenta.com

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Inbenta, şirketlerin akıllı otomasyon yoluyla müşteri deneyimini iyileştirmesine ve maliyetleri azaltmasına yardımcı olan, etkileşimli bir yapay zeka platformudur. Kullanım Örnekleri: Müşteri Hizmetleri, BT Yardım Masası, Pazarlama ve Satış, İK, Dijital Dönüşüm. Ürünler: Chatbot, Arama, Benti (vaka yönetimi/biletleme), Bilgi, Dijital Eğitmen (etkileşimli ürün demoları). Teknoloji: Tescilli Yapay Zeka, Yapay Zeka Platformu, Üretken Yapay Zeka Entegrasyonu. Rekabet Avantajı: Inbenta'nın konuşmaya dayalı yapay zekası, on yıl boyunca farklı sektörlerde milyarlarca müşteri etkileşimi üzerine eğitilerek müşteri deneyimini iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Müşteriler ve Sektörler: Inbenta, bankacılık, seyahat, kamu, e-ticaret, teknoloji, sağlık hizmetleri, sigorta, kamu hizmetleri ve telekomünikasyon gibi sektörlerde dünya çapında 1.000'den fazla şirkete hizmet vermektedir.
Kategoriler:
Productivity
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: inbenta.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Inbenta ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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