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Tapdesk

Tapdesk

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Web Sitesi: tapdesk.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tapdesk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tapdesk, her satış organizasyonunun satış sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, anlaşmaları kapatmak için daha fazla zaman ve enerji sağlayan bir CRM ve potansiyel müşteri arama aracıdır. Satış profesyonelleri ve satış ekibine sahip kuruluşlar için oluşturulmuş bir araçtır. Tapdesk, yapay zeka tarafından desteklenmektedir ve Makine öğrenimi algoritmamız, üretkenliğinizi artırmak ve israfı azaltmak için size ilgili verileri sağlar. Kullanıcıların karar vericileri ve potansiyel müşterileri birden fazla kritere göre bulmasına olanak tanıyan benzersiz bir arama yeteneğimiz var.

Web Sitesi: tapdesk.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tapdesk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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