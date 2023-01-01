Tapdesk, her satış organizasyonunun satış sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, anlaşmaları kapatmak için daha fazla zaman ve enerji sağlayan bir CRM ve potansiyel müşteri arama aracıdır. Satış profesyonelleri ve satış ekibine sahip kuruluşlar için oluşturulmuş bir araçtır. Tapdesk, yapay zeka tarafından desteklenmektedir ve Makine öğrenimi algoritmamız, üretkenliğinizi artırmak ve israfı azaltmak için size ilgili verileri sağlar. Kullanıcıların karar vericileri ve potansiyel müşterileri birden fazla kritere göre bulmasına olanak tanıyan benzersiz bir arama yeteneğimiz var.

Web Sitesi: tapdesk.io

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