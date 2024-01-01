WordLift, içeriği arama motorlarının anlayacağı bir biçime, yani yapılandırılmış verilere çevirerek işletmelerin Google ile aynı dili konuşmasına yardımcı olan ilk yapay zeka SEO aracıdır. WordLift, içeriği analiz etmek, en önemli konuları belirlemek ve bunları varlıklar halinde düzenlemek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanır. Her varlık, web sitenizde bahsettiğiniz bir fikri, konsepti, kişiyi veya yeri tanımlar. Günümüzde sayfa içi SEO araçlarının çoğu, yapılandırılmış veriler oluşturmanıza olanak tanır. WordLift daha fazlasını da yapabilir. Kelime varlıklarını ilişkilendirir ve bilgileri bağlantılı verilere dönüştürerek bir Bilgi Grafiği oluşturur. Bilgi Grafiği, içeriğinizin arkasındaki altyapıdır ve onu Google ve arama motorları için anlaşılır kılar. Sonuç olarak web siteniz arama motorlarında daha iyi sıralanır ve aynı zamanda kullanıcılar web sitenizde daha fazla vakit geçirir. Bu sayede web siteniz arama sonuçlarında üst sıralarda görünür ve alakalı bilgiler sunarak kullanıcıların web sitenizde daha fazla zaman geçirmesine yol açar. ANA ÖZELLİKLER -Yapılandırılmış verilerin otomasyonu -Özel bir Bilgi Grafiğinin oluşturulması -SEO için görsel optimizasyonu -İçerik önerileri için widget'lar -Google Looker Studio ile anlamsal raporlar -Google E-Tablolar™ için SEO eklentisi ile varlık analizi -WooCommerce web sitesi için özel uzantı ANA AVANTAJLARI - Google ve arama motorlarının siteyi daha iyi anlamasına ve arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olun; -Bir markanın arama sonuçlarında görünme şeklini kontrol edin (Zengin Parçacıklar, İnsanlar Ayrıca Soruyor, vb.); Dahili bağlantılar yoluyla içerik stratejisini geliştirin; -Kullanıcılara ilgili bilgileri (aradıkları şeyi) sağlayarak deneyimlerini en iyi hale getirin; -Web sitesine tıklama oranlarını ve organik trafiği artırın.

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Web Sitesi: wordlift.io

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