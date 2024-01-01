SerpApi
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Web Sitesi: serpapi.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SerpApi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
SerpApi, Google arama sonuçlarına erişmek için kullanılan gerçek zamanlı bir API'dir. Proxy'leri yönetiyor, captcha'ları çözüyor ve tüm zengin yapılandırılmış verileri sizin için ayrıştırıyoruz.
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Web Sitesi: serpapi.com
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