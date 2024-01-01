Biz Yoast'ız ve misyonumuz herkes için SEO'dur! Peki bunu nasıl başaracağız? Yeni başlayanlar için 13 milyondan fazla web sitesinde aktif olan Yoast SEO yazılımımız var. Amacımız basit: Web sitesi sahiplerinin arama motorlarından daha fazla trafik almasına yardımcı oluyoruz. Örneğin, kullanıcılarımızın içeriklerini güzel ve hedef kitleleri için okunması kolay tutmalarına yardımcı oluyoruz. Ama en önemlisi, arama motorlarının sayfalarını bulup anlayabilmesini sağlıyoruz! Çünkü bu, Google'da üst sıralarda yer almanıza yardımcı olacaktır! Yoast SEO ayrıca arka planda birçok teknik SEO işiyle de ilgilenir. Yani yazılımımızı kullanmak için herhangi bir kod yazmanıza gerek yok!

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