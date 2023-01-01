Disroot Search

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Anonim bir çoklu arama motoru platformu. Disroot'un Araması, Searx tarafından desteklenen Google, DuckDuckGo, Qwant gibi bir arama motorudur. Onu diğerlerinden benzersiz kılan şey, kullanıcıları hakkında bilgi saklamadan diğer arama motorlarının sonuçlarını toplayan bir meta arama motoru olmasıdır.

Web Sitesi: disroot.org

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