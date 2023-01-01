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Disroot Search

Disroot Search

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Web Sitesi: disroot.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Disroot Search çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Anonim bir çoklu arama motoru platformu. Disroot'un Araması, Searx tarafından desteklenen Google, DuckDuckGo, Qwant gibi bir arama motorudur. Onu diğerlerinden benzersiz kılan şey, kullanıcıları hakkında bilgi saklamadan diğer arama motorlarının sonuçlarını toplayan bir meta arama motoru olmasıdır.

Web Sitesi: disroot.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Disroot Search ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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