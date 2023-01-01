WebCatalog
GenRocket

GenRocket

genrocket.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GenRocket çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kurumsal Test Verisi Oluşturma ile Sürekli Test Gerçekleştirin Sistemimiz, QA ekiplerinin ihtiyaç duydukları tam test verilerini düşük maliyetle oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlandı GenRocket, test verileri yönetimi ve test verileri oluşturma araçları oluşturucularının geleceğidir -

Web Sitesi: genrocket.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GenRocket ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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