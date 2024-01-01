Broadcom
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Broadcom Inc., çok çeşitli yarı iletken, kurumsal yazılım ve güvenlik çözümleri tasarlayan, geliştiren ve tedarik eden küresel bir teknoloji lideridir. Broadcom'un kategori lideri ürün portföyü, bulut, veri merkezi, ağ iletişimi, geniş bant, kablosuz, depolama, endüstriyel ve kurumsal yazılımlar dahil olmak üzere kritik pazarlara hizmet vermektedir. Çözümlerimiz arasında servis sağlayıcı ve kurumsal ağ iletişimi ve depolama, mobil cihaz ve geniş bant bağlantısı, ana bilgisayar, siber güvenlik ve özel ve hibrit bulut altyapısı yer alıyor. Broadcom, merkezi Palo Alto, CA'da bulunan bir Delaware şirketidir.
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Web Sitesi: broadcom.com
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