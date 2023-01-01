Micro Focus, dünya çapında 40.000'den fazla müşteriye görev açısından kritik teknoloji sunan, dünyanın en büyük kurumsal yazılım sağlayıcılarından biridir. Gelişmiş analitiklerden oluşan derin bir envanterle desteklenen geniş bir portföyle şirket, müşterilerin işlerini yürütmelerine ve dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Bu, gelişen pazar koşullarına uyum sağlamalarına ve uzun vadede dijital ekonomide etkili bir şekilde rekabet etmelerine olanak tanır. Micro Focus bunu, BT yatırımlarını korumak için mevcut ve yeni gelişen teknolojiler arasındaki boşluğu dolduran çözümler sunarak yapıyor. Bu Yüksek Teknoloji, Düşük Dramadır.

Web Sitesi: microfocus.com

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