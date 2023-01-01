WebCatalog
Startup School

Startup School

startupschool.org

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Startup School çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dünyanın en iyi startup hızlandırıcısı Y Combinator'ın yardımıyla nasıl şirket kuracağınızı öğrenin. Startup School, bir startup'ın nasıl başlatılacağına dair 8 haftalık çevrimiçi bir kurstur.

Web Sitesi: startupschool.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Startup School ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

inDinero

inDinero

app.indinero.com

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Brit + Co

Brit + Co

brit.co

GameDev.tv

GameDev.tv

gamedev.tv

Nagwa

Nagwa

nagwa.com

Hacker News

Hacker News

news.ycombinator.com

beducated

beducated

app.beducated.com

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Course Hero

Course Hero

coursehero.com

ValidatorAI

ValidatorAI

validatorai.com

Parade

Parade

yourparade.com

Ed

Ed

edstem.org

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası