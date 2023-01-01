Dünyanın en iyi startup hızlandırıcısı Y Combinator'ın yardımıyla nasıl şirket kuracağınızı öğrenin. Startup School, bir startup'ın nasıl başlatılacağına dair 8 haftalık çevrimiçi bir kurstur.

Web Sitesi: startupschool.org

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