Nagwa, öğretmenlerin öğretmesine ve öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir eğitim teknolojisi girişimidir.

Web Sitesi: nagwa.com

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