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Hacker News

Hacker News

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Web Sitesi: ycombinator.com

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Hacker News, bilgisayar bilimi ve girişimciliğe odaklanan bir sosyal haber sitesidir. Paul Graham'ın yatırım fonu ve startup kuluçka merkezi Y Combinator tarafından yönetiliyor. Genel olarak gönderilebilecek içerik, "kişinin entelektüel merakını tatmin eden her şey" olarak tanımlanır.

Web Sitesi: ycombinator.com

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