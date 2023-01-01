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Hacker News, bilgisayar bilimi ve girişimciliğe odaklanan bir sosyal haber sitesidir. Paul Graham'ın yatırım fonu ve startup kuluçka merkezi Y Combinator tarafından yönetiliyor. Genel olarak gönderilebilecek içerik, "kişinin entelektüel merakını tatmin eden her şey" olarak tanımlanır.

Web Sitesi: ycombinator.com

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