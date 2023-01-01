WebCatalog
Mediaset Infinity

Mediaset Infinity

mediasetinfinity.mediaset.it

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mediaset Infinity çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Mediaset Infinity: Mediaset Programları, Canlı TV Kanalları, Video Klipler ve Tam Bölümler. Programlar, Kurgu, Film, Belgeseller, Yayın ve Yeniden Başlatma işlevi

Web Sitesi: mediasetinfinity.mediaset.it

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mediaset Infinity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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