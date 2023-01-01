Claro tv+, Claro müşterileri için TV ve yayının en iyisidir. Canlı kanallar, filmler, art arda izlenebilir diziler, TV şovları, realite şovları, çocuk şovları, spor şampiyonaları ve çok daha fazlası. Claro videoda binlerce içeriğe hiçbir ek ücret ödemeden erişmenin yanı sıra sinemadan yeni çıkmış filmleri de kiralayabilirsiniz.

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