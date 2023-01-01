WebCatalog
Serasa

Serasa

serasa.com.br

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Serasa çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Merhaba, Serasa'dasınız! Ve bu hayal edebileceğinizden çok daha iyi. Uygulamamızda CPF'nizi kontrol etmek ücretsizdir ve kredi almanıza yardımcı olacak çeşitli hizmetler mevcuttur. Havalı değil mi? Uygulamamızda yararlanabileceğiniz her şeye bakın: Ücretsiz CPF danışmanlığı, adınıza veya şirketinizin adına (CNPJ) indirimlerle borç müzakeresi, Serasa Puanı danışmanlığı, kredi ve kredi kartı teklifleri, CPF'nizin izlenmesi, çevrimiçi dijital cüzdan ödeme ve çok daha fazlası!

Web Sitesi: serasa.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, Serasa ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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