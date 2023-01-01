WebCatalog
UOL Play

UOL Play

play.uol.com.br

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde UOL Play çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

UOL Play'de sinemadan yeni çıkmış kiralık filmler, diziler, çizgi filmler, gösteriler, canlı kanallar ve filmler bulacaksınız.

Web Sitesi: play.uol.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, UOL Play ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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