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Gshow, TV Globo'nun eğlence portalıdır. Burada pembe dizilerin özetlerini, ünlülerden haberleri, realitelerimizde ve varyete şovlarımızda olup bitenleri, anketlere katılım ve oylamaları bulacaksınız.

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