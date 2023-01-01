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Brezilya'dan ve dünyadan siyaset, ekonomi, istihdam, eğitim, sağlık, çevre, teknoloji, bilim, kültür ve otomobillerle ilgili en son haberler. TV Globo ve GloboNews haber programlarından videolar.

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BBC Brasil

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Terra

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El Economista

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LA NACION

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