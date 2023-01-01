Kliniğiniz size ne sağlayacak? Randevuların, programların ve finansmanın yönetimi; Hastanıza sunulan hizmetin kalitesi; Zamanınızın optimizasyonu; Bütün bunlar BASİTLİK, HIZ VE VERİMLİLİK ile sağlanır!

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