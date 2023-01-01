WebCatalog
OnlineClinic

OnlineClinic

onlineclinic.com.br

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OnlineClinic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Klinik Yönetim Sistemi OnlineClinic'i Ücretsiz Deneyin Klinik yönetim sistemimiz, her şeyi tek bir yerde düzenlemek, kliniğinizin üretkenliğini artırmak, zamandan tasarruf etmek ve hatta masrafları azaltmak için ihtiyacınız olan tüm kaynakları sunar. Ücretsiz deneyin Üretkenliğinizi artırın, ekibinizin zamanını optimize edin ve maliyetleri azaltın

Web Sitesi: onlineclinic.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, OnlineClinic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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