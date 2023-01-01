Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Assembly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Assembly, çalışanların katılımını, uyumunu ve üretkenliği artıran bir platformdur. Assembly ile ekibiniz ve/veya şirketiniz, ekip üyelerini cezbetmeye, elde tutmaya ve motive etmeye yardımcı olan tanınma konusunda çıtayı yükseltecektir.

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