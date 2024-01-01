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Crewhu

Crewhu

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Web Sitesi: crewhu.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Crewhu çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Crewhu is the only platform built for MSPs combining CSAT, NPS, Employee Recognition, and Gamification. Track the metrics that matter most to increase employee engagement, customer satisfaction, and close more deals!

Kategoriler:

Business
Ödül ve Teşvik Yazılımı

Web Sitesi: crewhu.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Crewhu ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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ForeSee

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Prospect.io

Prospect.io

prospect.io

Tap My Back

Tap My Back

tapmyback.com

Userback

Userback

userback.io

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beeliked.com

Survicate

Survicate

survicate.com

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