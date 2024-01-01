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Kudos

Kudos

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Web Sitesi: kudos.com

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Kudos award-winning employee recognition platform enables organizations to create impactful, sustainable employee experiences that result in more employee engagement and improved business outcomes.

Kategoriler:

Business
Ödül ve Teşvik Yazılımı

Web Sitesi: kudos.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kudos ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Monterosa

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Kazoo

kazoohr.com

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

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