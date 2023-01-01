ZingHR, kuruluşların Otomasyonun ötesine geçmesine ve İş Sonuçlarını doğrudan etkileyebilecek ve Çalışan Deneyimini Geliştirebilecek bir çözüm sunmasına yardımcı olan itici güç olmuştur. ZingHR, Çalışan Odaklı ve mobil öncelikli bir yaklaşımı hedeflemektedir. İşe Alım'dan Çıkış'a ve ötesine kadar tüm yelpazeyi kapsayan, coğrafi sınırlara bakılmaksızın iş gücünün iyileştirilmesine yönelik bir Kurumsal HCM platformu.

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