WebCatalog
ZingHR

ZingHR

portal.zinghr.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ZingHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ZingHR, kuruluşların Otomasyonun ötesine geçmesine ve İş Sonuçlarını doğrudan etkileyebilecek ve Çalışan Deneyimini Geliştirebilecek bir çözüm sunmasına yardımcı olan itici güç olmuştur. ZingHR, Çalışan Odaklı ve mobil öncelikli bir yaklaşımı hedeflemektedir. İşe Alım'dan Çıkış'a ve ötesine kadar tüm yelpazeyi kapsayan, coğrafi sınırlara bakılmaksızın iş gücünün iyileştirilmesine yönelik bir Kurumsal HCM platformu.

Web Sitesi: zinghr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ZingHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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