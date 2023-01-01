Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 7Geese çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Veri açısından zengin performans konuşmalarıyla kuruluşunuz genelinde performansı artırın. 7Geese, dünya çapında 300'den fazla kuruluşun güvendiği basit ve etkili bir performans yönetimi platformudur. 7Geese platformu OKR'leri, hedef belirlemeyi, 360 geri bildirimi, çalışan bağlılığı anketlerini, çalışan odaklı geri bildirimi, bire birleri ve temel değerlere dayalı tanımayı içerir.

Web Sitesi: 7geese.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 7Geese ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.