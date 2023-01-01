WebCatalog

7Geese

7Geese

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: 7geese.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 7Geese çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Veri açısından zengin performans konuşmalarıyla kuruluşunuz genelinde performansı artırın. 7Geese, dünya çapında 300'den fazla kuruluşun güvendiği basit ve etkili bir performans yönetimi platformudur. 7Geese platformu OKR'leri, hedef belirlemeyi, 360 geri bildirimi, çalışan bağlılığı anketlerini, çalışan odaklı geri bildirimi, bire birleri ve temel değerlere dayalı tanımayı içerir.

Web Sitesi: 7geese.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 7Geese ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

Trakstar

Trakstar

trakstar.com

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Weekdone

Weekdone

weekdone.com

PatPat360

PatPat360

patpat360.com

CustomInsight

CustomInsight

custominsight.com

20/20 Insights

20/20 Insights

2020insights.net

Plai

Plai

plai.team

Primalogik

Primalogik

primalogik.com

Kazoo

Kazoo

kazoohr.com

Tap My Back

Tap My Back

tapmyback.com

Macorva

Macorva

macorva.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası