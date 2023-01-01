WebCatalog
Weekdone

Weekdone

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Web Sitesi: weekdone.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Weekdone çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Etkili OKR tabanlı hedef belirleme, haftalık kontroller ve çalışan performans takibi yoluyla kuruluşunuzu uyumlu hale getirin. En fazla 3 kullanıcıdan oluşan bir ekibi ücretsiz olarak yönetin.

Web Sitesi: weekdone.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Weekdone ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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