WebCatalog
Finsheet

Finsheet

finsheet.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Finsheet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Finsheet - Excel ve Google E-Tablolarda Hisse Senedi Fiyatı. Finsheet, Excel ve Google E-Tablolar'da 30 yılı aşkın piyasa (gün içi 1 dakika) verilerini, hisse senedi temellerini ve çok daha fazlasını ÜCRETSİZ olarak sağlar.

Web Sitesi: finsheet.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Finsheet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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