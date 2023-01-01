WebCatalog
Trading Economics

Trading Economics

tradingeconomics.com

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Trading Economics uygulaması, kullanıcılarına ekonomik takvim, döviz kurları, borsa endeksleri, devlet tahvili getirileri ve emtia fiyatları sunar. Kullanıcılar ayrıca ekonomik göstergeler için yayınlandıkları anda uyarılar alabilirler. Finansal piyasalar için fiyat hedefleri belirleyin, fiyat değişikliği yapın, yüksek/düşük uyarıları kaydedin. 200'den fazla ülkeden 380 milyondan fazla sayfa görüntülemesiyle TradingEconomics.com dünya çapında bir referanstır. Verilerimiz üçüncü taraf veri sağlayıcılarına değil, resmi kaynaklara dayanmaktadır ve gerçeklerimiz tutarsızlıklara karşı düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Web Sitesi: tradingeconomics.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Trading Economics ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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