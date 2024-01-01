HEY Calendar

HEY Calendar

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Web Sitesi: hey.com

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Gününüzü güzelleştirin. Yepyeni HEY Takvimi zamanı sizin yararınıza kullanıyor. Aydan aya değil, haftadan haftaya İnsanlar aylarca değil, günler ve haftalar içinde düşünürler. Yarın ne var? Bu hafta daha sonra? Gelecek hafta? HEY Takvimi, kağıt takvimlerin nasıl tasarlandığına değil, sizin nasıl düşündüğünüze göre oluşturulmuştur. Alışkanlıklar ve öne çıkanlar Bir alışkanlık edinin, ona sadık kalın. Öne çıkmaları için önemli olayları daire içine alın. Günlerinizi yalnızca olaylarla değil anılarla veya anlarla doldurun. "Bu hafta bir ara" gerçek hayatı taklit ediyor Yağ değişimine mi ihtiyacınız var? ATM'den biraz para mı alacaksınız? Bir teşekkür notu yaz? Belki bu hafta veya önümüzdeki hafta, ne zaman şansınız olacağından tam olarak emin değil misiniz? HEY "belki"nin gerçek bir şey olduğunu biliyor. Ve daha fazlası HEY Takvimi, yaygın ve pek yaygın olmayan geleneklere ilişkin pek çok orijinal değişiklik içeren tam özellikli bir takvimdir. Yakında tüm takvimlerin neden bu şekilde çalışmadığını merak edeceksiniz. - Beklenen etkinlikler için geri sayımları ayarlayın - Günlere bağlam eklemek için Gün Etiketlerini kullanın - Renk kodlu alt takvimler ayarlayın - Kaçırmamanız için esnek hatırlatıcılar
Kategoriler:
Productivity
Takvim ve Planlama Hizmetleri

Web Sitesi: hey.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HEY Calendar ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Google Calendar

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workspace.google.com

TimeTree

TimeTree

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Proton Calendar

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Outlook Calendar Business

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