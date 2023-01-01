WebCatalog
Brace.to

Brace.to

brace.to

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Brace.to çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bağlantıları daha sonra ziyaret etmek üzere kaydedin. Gizliliği ön planda tutan yer imi yöneticiniz. Brace.to, her şeye olan bağlantıları kaydetmenize ve bunları daha sonra istediğiniz zaman herhangi bir cihazınızda kolayca ziyaret etmenize yardımcı olur. Stacks teknolojisiyle desteklenen tüm kayıtlı bağlantılarınız şifrelenir ve bunların şifresini yalnızca siz çözebilir ve içindeki içeriği görebilirsiniz.

Web Sitesi: brace.to

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brace.to ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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