İnternetten düzgün şeyler kaydedin ve düzenleyin. Daha sonra kolayca yeniden keşfedin. GGAther, özelliklerin ve sezgisel kullanıcı deneyiminin doğru karışımına sahip bir yer imi yöneticisidir.

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