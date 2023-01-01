WebCatalog
GGather

GGather

web.ggather.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GGather çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İnternetten düzgün şeyler kaydedin ve düzenleyin. Daha sonra kolayca yeniden keşfedin. GGAther, özelliklerin ve sezgisel kullanıcı deneyiminin doğru karışımına sahip bir yer imi yöneticisidir.

Web Sitesi: web.ggather.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GGather ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Symbaloo

Symbaloo

symbaloo.com

Brace.to

Brace.to

brace.to

Atavi

Atavi

atavi.com

Petal Cite

Petal Cite

cite.petal.org

Hutte

Hutte

app.hutte.io

Bookmark OS

Bookmark OS

bookmarkos.com

Fat Llama

Fat Llama

fatllama.com

Userdoc

Userdoc

app.userdoc.fyi

Superdense

Superdense

app.superdense.com

Raindrop.io

Raindrop.io

app.raindrop.io

Spottid

Spottid

web.spottid.app

Zulu

Zulu

app.tryzulu.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası